    Posted On
    12 Dec 2025 12:07 PM IST
    Updated On
    12 Dec 2025 12:07 PM IST

    ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ നി​ർ​ദേ​ശം; ഗ​ൾ​ഫ് റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് വേ​ഗം കൂ​ട്ടു​ന്നു

    ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ത്രൈ​മാ​സ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യെ അ​റി​യി​ക്ക​ണം
    ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ നി​ർ​ദേ​ശം; ഗ​ൾ​ഫ് റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് വേ​ഗം കൂ​ട്ടു​ന്നു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കു​വൈ​ത്ത് വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​തി​വാ​ര യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ റൂ​ട്ട്, ഡി​സൈ​നു​ക​ൾ, ക​രാ​റു​ക​ൾ, ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ലി​ന്റെ നി​ല​വി​ലെ സ്ഥി​തി എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ, പൊ​തു​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ മി​നി​റ്റ്സ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പ് വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ, നി​ല​വി​ലെ സ്ഥി​തി​യും ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ലി​ന്റെ സ​മ​യ​ക്ര​മ​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ത്രൈ​മാ​സ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്ത്, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ, യു.​എ.​ഇ, ഒ​മാ​ൻ എ​ന്നീ ആ​റു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ റെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഗ​ൾ​ഫ് റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി. കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഷാ​ദാ​ദി​യ മു​ത​ൽ നു​വൈ​സീ​ബ് വ​രെ നീ​ളു​ന്ന 111 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. കു​വൈ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പാ​സ​ഞ്ച​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. റൂ​ട്ടി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന, ഷ​ദ്ദാ​ദി​യ പാ​സ​ഞ്ച​ർ സ്റ്റോ​പ്, കാ​ർ​ഗോ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, അ​ടി​യ​ന്ത​ര എ​ക്സി​റ്റ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ ഏ​താ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട ക​രാ​റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    പാ​ത നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് തു​ർ​ക്കി​യ ക​മ്പ​നി​യാ​യ പ്രോ​യാ​പി​യു​മാ​യി ഈ ​വ​ർ​ഷം എ​പ്രി​ലി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ടി​രു​ന്നു. സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ​ഠ​നം, വി​ശ​ദ​മാ​യ രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന, ടെ​ൻ​ഡ​ർ രേ​ഖ ത​യാ​റാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ക​രാ​ർ. വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​ഠ​നം, രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന, മ​ണ്ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന, പാ​ത​ക​ൾ നി​ർ​ണ​യി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. 12 മാ​സ​മാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച കാ​ല​പ​രി​ധി.

    പ​ദ്ധ​തി 2030 ഡി​സം​ബ​റോ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഗ​ൾ​ഫ് റെ​യി​ൽ​വേ അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​തീ​ക്ഷ. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഗ​താ​ഗ​തം, വ്യാ​പാ​രം, ടൂ​റി​സം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വ​ലി​യ കു​തി​പ്പ് ഇ​തു സൃ​ഷ്ടി​ക്കും.

