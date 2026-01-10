Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Kuwait
    date_range 10 Jan 2026 1:40 PM IST
    date_range 10 Jan 2026 1:40 PM IST

    മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു; വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി

    മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു; വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന

    മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗം.ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ തു​റ​മു​ഖം, വൈ​ദ്യു​തി മേ​ഖ​ല, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ വി​ക​സ​നം, കു​റ​ഞ്ഞ കാ​ർ​ബ​ൺ ഹ​രി​ത മാ​ലി​ന്യ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഭ​വ​ന വി​ക​സ​നം, മ​ലി​ന​ജ​ല സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​ത​ന്ത്ര മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, മ​രു​ഭൂ​മീ​ക​ര​ണ​ത്തെ ചെ​റു​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ യോ​ഗം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    സ​മ​ഗ്ര​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും എ​ല്ലാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും കു​വൈ​ത്ത് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ താ​ൽ​പ്പ​ര്യം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വ്യാ​പാ​ര, നി​ക്ഷേ​പ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തും പു​തി​യ പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തും യോ​ഗം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്ത​താ​യി ഏ​ഷ്യ​ൻ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​റു​മാ​യ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സ​മീ​ഹ് ഹ​യാ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Prime Ministercabinet committeeKuwait Newsdevelopment projects
