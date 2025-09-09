Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    9 Sept 2025 12:11 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 12:11 PM IST

    മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗം; കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ജി.​സി.​സി

    മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗം; കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ജി.​സി.​സി
    കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ജി.​സി.​സി മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ യോ​ഗം കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. ജി.​സി.​സി അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​വ​ന്മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജി.​സി.​സി​യി​ലു​ട​നീ​ളം സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    സം​യു​ക്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കി​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​ര​ക്ഷ​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സു​പ്ര​ധാ​ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ വ​ന്നു. വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സൈ​ബ​ർ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള നി​ല​വി​ലെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. സൈ​ബ​ർ രം​ഗ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം, സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ദ്ധ്യം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള രീ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഏ​കീ​കൃ​ത ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും മു​ൻ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു യോ​ഗം.

    GCC cabinet committee Kuwait Digital Security
