Madhyamam
    date_range 7 Aug 2025 10:03 AM IST
    date_range 7 Aug 2025 10:03 AM IST

    മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ​യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി; അ​ഹ​മ്മ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യെ സം​യോ​ജി​ത മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ന​ഗ​ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി

    മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ​യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി; അ​ഹ​മ്മ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യെ സം​യോ​ജി​ത മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ന​ഗ​ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ഹ​മ്മ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യെ സം​യോ​ജി​ത മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ന​ഗ​ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​തു വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​താ​യി ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും കാ​ബി​ന​റ്റ് കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഷെ​രീ​ദ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ മൗ​ഷ​ർ​ജി അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ദ്ധ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​വാ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ, വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ സൂ​ച​ക​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വാ​ർ​ത്ത വി​നി​മ​യ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഒ​മ​ർ അ​ൽ ഒ​മ​ർ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ വി​വ​രി​ച്ചു. 2024 ലെ ​വി​വ​ര വി​ക​സ​ന സൂ​ചി​ക​യി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ​വും കു​വൈ​ത്ത് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ​താ​യി മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ധ​ന​മ​ന്ത്രി​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​കാ​ര്യ, നി​ക്ഷേ​പ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ നൂ​റ അ​ൽ ഫ​സ്സാ​മി​ന്റെ രാ​ജി​യും വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ലം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രി സ​ബീ​ഹ് അ​ൽ മു​ഖൈ​സീ​നെ അ​ൽ ഫ​സ്സാ​മി​ന്റെ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ന്നു. മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​നം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തു​മു​ത​ൽ അ​വ​ർ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​ൽ ഫ​സ്സാ​മി​ന് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ​യോ​ഗം

