Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightക​ര​ട് നി​യ​മ​ത്തി​ന്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 12:52 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 12:52 PM IST

    ക​ര​ട് നി​യ​മ​ത്തി​ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം; ല​ഹ​രി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ാർ​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ​യും ക​ന​ത്ത പി​ഴ​യും

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ര​ട് നി​യ​മ​ത്തി​ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം; ല​ഹ​രി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ാർ​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ​യും ക​ന​ത്ത പി​ഴ​യും
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന

    മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​കാ​ർ​ക്ക് ഇ​നി ക​ന​ത്ത ശി​ക്ഷ. ല​ഹ​രി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ർ​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ​യും ക​ന​ത്ത പി​ഴ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പു​തി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ ക​ര​ട് നി​യ​മ​ത്തി​ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ലാ​ണ് നി​യ​മം പാ​സാ​ക്കി​യ​ത്. ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​ന്ന് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും തു​ട​ച്ചു നീ​ക്കു​ന്ന​തും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​ന്റെ​യും സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും ഉ​പ​യോ​ഗ​വും വ്യാ​പാ​ര​വും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തും പു​തി​യ നി​യ​മം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​നെ​തി​രെ പോ​രാ​ടു​ന്ന​തി​നും അ​വ​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​വും ക​ട​ത്തും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള 1983 ലെ 74-ാം ​നി​യ​മ​വും സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ളെ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​വും ക​ട​ത്തും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള 1987 ലെ 48-ാം ​നി​യ​മ​വും ല​യി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മം. ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തു​കാ​ർ, വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ, പ്രൊ​മോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നും സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ളും കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ക​ന​ത്ത പി​ഴ​ക്കൊ​പ്പം വ​ധ​ശി​ക്ഷ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ശി​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു.

    നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ശി​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​യി​ൽ നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​യി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ക​ര​ട് നി​യ​മം അ​ന്തി​മ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Death Penaltydrug dealersdraft lawCabinet approval
    News Summary - Cabinet approves draft law; Death penalty and heavy fine for drug dealers
    Similar News
    Next Story
    X