Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 1:41 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 1:41 PM IST

    സം​​രം​​ഭ​​ക​ർ​ക്ക് പു​തി​യ ദി​ശാ​ബോ​ധം ന​ൽ​കി ബി​സി​ന​സ് കോ​ൺ​ക്ലേ​വ്

    Business Conclave provides new direction for entrepreneurs
    യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ ബി​സി​ന​സ് കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ൽ യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ജി​ൽ ഖാ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​​വൈ​​ത്ത് സി​​റ്റി: വ്യ​​വ​​സാ​​യ സം​​രം​​ഭ​​ങ്ങ​​ൾ​ക്ക് പ്രോ​​ത്സാ​​ഹ​ന​വും സം​​രം​​ഭ​​ക​ർ​ക്ക് പു​തി​യ ദി​ശാ​ബോ​ധ​വും ന​ൽ​കി യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ കു​വൈ​ത്ത് ‘ബി​​സി​​ന​​സ് കോ​​ൺ​​ക്ലേ​​വ്’. ഫ​ർ​വാ​നി​യ ക്രൗ​​ൺ പ്ലാ​​സ​​യി​​ൽ ന​ട​ന്ന കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് സം​​രം​​ഭ​​ക​​രും പ്ര​​ഫ​​ഷ​​ന​​ലു​​ക​​ളും ഒ​​രു​​മി​ച്ച വേ​​ദി​​യാ​​യി മാ​റി. വ്യ​​വ​​സാ​​യ രം​​ഗ​​ത്തെ ന​​വീ​​ന സാ​​ധ്യ​​ത​​ക​​ൾ ക​​ണ്ടെ​​ത്ത​ൽ, സം​​രം​​ഭ​​ക​​രെ ത​​മ്മി​​ൽ ബ​​ന്ധി​​പ്പി​​ക്ക​ൽ, ബി​സി​ന​സ് വി​​ജ​​യ​​ഗാ​​ഥ​​ക​​ൾ പ​​ങ്കു​​വെ​​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി.

    പാ​​ന​​ൽ ച​​ർ​​ച്ച, നെ​​റ്റ്‌​​വ​​ർ​​ക്കി​​ങ് സെ​​ഷ​​നു​​ക​​ൾ, എ​​ത്തി​​ക്ക​​ൽ ബി​​സി​​ന​​സ് മാ​​ർ​​ഗ​നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ, ശ​​രീ​​അ ഫി​​ഖ്ഹ് ഡെ​​സ്ക്, സം​​രം​​ഭ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ്ര​​ദ​​ർ​​ശ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ, ബി​​സി​​ന​​സ് നി​​യ​​മ​​ങ്ങ​​ൾ അ​റി​യാ​നു​ള്ള വേ​ദി, വി​​ദ​​ഗ്ധ​​രു​​ടെ സം​​വാ​​ദ​​ങ്ങ​​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ന്നു. ബി​സി​ന​സ്, സം​രം​ഭ രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​രും പൊ​തു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രു​മാ​യ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി.

    എ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷാ​ഫി (മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മി​നാ​ർ ഗ്രൂ​പ്), ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ അ​മീ​ൻ ചേ​ലാ​ട്ട് (മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, റീ​ജ​ൻ​സി ഗ്രൂ​പ്), പി.​സി. മു​സ്ത​ഫ (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ സി.​ഇ.​ഒ ഐ​ഡി ഫ്ര​ഷ്), മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ് (സി.​ഒ.​ഒ ആ​ൻ​ഡ് കോ​ഫൗ​ണ്ട​ർ ഫ്ര​ഷ് ടു ​ഹോം), റി​യാ​സ് ഹ​ക്കീം (ഇ​മോ​ഷ​ന​ൽ സെ​യി​ൽ​സ് കോ​ച്ച്), റ​മീ​സ് അ​ലി (സി.​ഇ.​ഒ ആ​ൻ​ഡ് കോ​ഫൗ​ണ്ട​ർ, ഇ​ന്റ​ർ​വെ​ൽ ലേ​ണി​ങ്), മ​റി​യം വി​ധു വി​ജ​യ​ൻ (സി.​ഇ.​ഒ ആ​ൻ​ഡ് കോ​ഫൗ​ണ്ട​ർ ക്രി​ക് ആ​പ്പ്), ഡോ. ​നി​ഷാ​ദ് (​​പ്രോ​ജ​ക്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പീ​പ്ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ), ന​സ്റു​ദ്ദീ​ൻ (ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ദി ​റെ​സ്റ്റോ​മാ​സ്റ്റ​ർ), റ​ഷീ​ദ് ത​ക്കാ​ര (പ്ര​സി. കി​റ), ഷ​ബീ​ർ മ​ണ്ടോ​ളി (പ്ര​സി. റോ​ക്), എ​ൻ.​വി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ആ​സി​ഫ് (ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഫ​രീ​ജ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഫ്രീ​ജ് സ്വാ​ലെ), ഫൈ​സ​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി, ഷ​ഫീ​ഖ് സി. ​പി (ഫൗ​ണ്ട​ർ എ​ത്തി​ക് ബി ​അ​ഡ്വൈ​സ​റി), നി​യാ​സ് ഇ​സ്‍ലാ​ഹി, ഖ​ലീ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ജി​ൽ ഖാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് സി.​ഇ.​ഒ മു​സ്ത​ഫ ഹം​സ, മാം​ഗോ ഹൈ​പ്പ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റ​ഫീ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ്, ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​യ്യൂ​ബ് ക​ച്ചേ​രി, കെ.​ഐ.​ജി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ടി. ശ​രീ​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ഒ.​പി, അ​ന​സ് ഖാ​ലി​ദ് ഖ​ലീ​ഫ അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, മു​സ്ത​ഫ കാ​രി, മി​ല​ൻ ജ​ലീ​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ്, ഫി​റോ​സ് ഹ​മീ​ദ്, ഫൈ​സ​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​ഹ​നാ​സ് മു​സ്ത​ഫ സ്വാ​ഗ​ത​വും കെ.​വി. ഫൈ​സ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

