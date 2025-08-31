Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 10:44 AM IST

    ‘ബിസിനസ്‌ കോൺക്ലേവ്-25’ ടൈറ്റിൽ പ്രകാശനം ചെയ്‌തു

    ‘ബിസിനസ്‌ കോൺക്ലേവ്-25’ ടൈറ്റിൽ പ്രകാശനം ചെയ്‌തു
    യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ കു​വൈ​ത്ത് ‘ബി​സി​ന​സ്‌ കോ​ൺ​ക്ലെ​വ് -25’ ന്റെ ​ടൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം പാ​ണ​ക്കാ​ട്

    സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ കു​വൈ​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ബി​സി​ന​സ്‌ കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് -25’ ന്റെ ​ടൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കെ​യ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ജി​ൽ ഖാ​ൻ, മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് സി.​ഇ.​ഒ മു​സ്ത​ഫ ഹം​സ, മാം​ഗോ ഹൈ​പ്പ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റ​ഫീ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ്, കെ.​ഐ.​ജി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ടി. ശ​രീ​ഫ്, ‘ബി​സി​ന​സ്‌ കോ​ൺ​ക്ലെ​വ്-25’ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​ഹ​നാ​സ് മു​സ്ത​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് ഫ​ർ​വാ​നി​യ ക്രൗ​ൺ പ്ലാ​സ​യി​ലാ​ണ് ‘ബി​സി​ന​സ്‌ കോ​ൺ​ക്ലെ​വ്-25’. പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ, നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കിം​ഗ് സെ​ഷ​നു​ക​ൾ, എ​ത്തി​ക്ക​ൽ ബി​സി​ന​സ് മാ​ർ​ഗ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, ശ​രി​അ ഫി​ഖ്ഹ് ഡെ​സ്ക്, സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, ബി​സി​ന​സ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​രു​ടെ സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ബി​സി​ന​സ് കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കും.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വ്യ​വ​സാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി http://bizconclave.com എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാം.

