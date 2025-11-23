Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    രാ​ത്രി​യി​ലും ഖ​ബ​റ​ട​ക്ക​ത്തി​ന് സൗ​ക​ര്യം

    രാ​ത്രി​യി​ലും ഖ​ബ​റ​ട​ക്ക​ത്തി​ന് സൗ​ക​ര്യം
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ത്രി​യി​ലും ഖ​ബ​റ​ട​ക്ക​ത്തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യ​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​യാ​ളു​ടെ കു​ടും​ബം ഇ​ഷാ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഖ​ബ​റ​ട​ക്ക​ത്തി​ന് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ, ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് അ​നു​മ​തി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​ല​വി​ൽ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു മ​ണി​യി​ലും അ​സ​ർ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​വു​മാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഖ​ബ​റ​ട​ക്ക സ​മ​യം. പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​അ​ധി​ക സൗ​ക​ര്യം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

