Madhyamam
    11 Nov 2025 10:25 AM IST
    11 Nov 2025 10:25 AM IST

    കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ

    കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ബേ​സ്‌​മെ​ന്റു​ക​ളു​ടെ​യും നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി. നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 2009ലെ ​മ​ന്ത്രി​ത​ല പ്ര​മേ​യം ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്താ​ണ് പു​തി​യ പ്ര​മേ​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്.

    ​പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം പ്ലോ​ട്ടി​ന്റെ മു​ഴു​വ​ൻ വി​സ്തൃ​തി​യി​ലും ബേ​സ്‌​മെ​ന്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താം. എ​ന്നാ​ൽ ബേ​സ്‌​മെ​ന്റി​ൽ 0ണി​ജ്യ നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ പാ​ടി​ല്ല. ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ബേ​സ്‌​മെ​ന്റു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തെ ബേ​സ്‌​മെ​ന്റ് നീ​ന്ത​ൽ​ക്കു​ള​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​നോ​ദ ഗെ​യി​മു​ക​ൾ​ക്കും വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാം.​വാ​ണി​ജ്യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​നോ ബേ​സ്‌​മെ​ന്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.വൈ​ദ്യു​തി ട്രാ​ൻ​സ്‌​ഫോ​ർ​മ​റു​ക​ൾ, ജ​ന​റേ​റ്റ​ർ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂ​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ബേ​സ്‌​മെ​ന്റി​ലോ ഗ്രൗ​ണ്ട് ഫ്ലോ​റി​ലോ സ​ർ​വി​സ് ഫ്ലോ​റി​ലോ ആ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    ബേ​സ്‌​മെ​ന്റി​ലെ പ​ടി​ക​ൾ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം. ബേ​സ്‌​മെ​ന്റ് ഭാ​ഗം ക​ട​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു ബേ​സ്‌​മെ​ന്റ് മാ​ത്ര​മു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ത് പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​നാ​യി മാ​ത്ര​മേ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വൂ. സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് ബേ​സ്‌​മെ​ന്റു​ക​ൾ ഷെ​ൽ​ട്ട​റു​ക​ളാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

