Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightബ്ര​ദേ​ഴ്സ് ടാ​ക്സി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 11:21 AM IST

    ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് ടാ​ക്സി ഗ്രൂ​പ് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് ടാ​ക്സി ഗ്രൂ​പ് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് ടാ​ക്സി ഗ്രൂ​പ് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം സ​ലീം കൊ​മേ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് ടാ​ക്സി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ക​ബ്ദി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദേ​വ​സ്യ വി​ൽ​സ​ൺ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു വാ​യ്പൂ​ര് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സ​ലീം കൊ​മേ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ബി​ജു പാ​ലോ​ട് സം​ഘ​ട​ന വി​വ​ര​ണം ന​ൽ​കി. അ​നീ​ഷ് ചാ​രി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പി.​ടി. ബി​ജു, സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക​രാ​യ നൗ​ഷാ​ദ്, അ​ഫ്സ​ൽ, സു​നീ​ഷ് മു​ണ്ട​ക്ക​യം, ശ്രീ​കു​മാ​ർ മാ​ധ​വ​ൻ, മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ൻ ജോ​ഷി വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ബി​ജു പാ​ലോ​ട് (പ്ര​സി), ബി​ജു ഇ​ട്ടി​ക്ക​ൽ (സെ​ക്ര), ഷൈ​ജു (ട്ര​ഷ), ജോ​ഷി വ​ർ​ഗീ​സ് (ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ഷ​വാ​സ് (ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വി​വി​ധ ക​ല പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GroupgulfAnniversary celebrationKerala Brothers Taxi
    News Summary - Brothers Taxi Group Anniversary Celebration
    Similar News
    Next Story
    X