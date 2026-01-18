Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 9:21 AM IST

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഡെ​യ​റി പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​മോ​ഷ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഡെ​യ​റി പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​മോ​ഷ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഡെ​യ​റി പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് എം​ബ​സി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഹെ​ഡ്

    ഓ​ഫ് മി​ഷ​ൻ സ്റ്റു​വ​ർ​ട്ട് സ​മ്മേ​ഴ്‌​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ സ്റ്റാ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഡെ​യ​റി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മി​ക​ച്ച ശേ​ഖ​ര​വു​മാ​യി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​മോ​ഷ​ൻ. യു.​കെ​യി​ലെ കൃ​ഷി, ഹോ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ച്ച​ർ വി​ക​സ​ന ബോ​ർ​ഡ് (എ.​എ​ച്ച്.​ഡി.​ബി), ബി​സി​ന​സ്, വ്യാ​പാ​ര വ​കു​പ്പ് (ഡി.​ബി.​ടി) എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ആ​രം​ഭി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഡ​യ​റി പ്ര​മോ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ബ്രി​ട്ട​ന്റെ ത​ന​ത് രു​ചി ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം.

    ഖു​റൈ​ൻ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്തി​ലെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് എം​ബ​സി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് മി​ഷ​ൻ സ്റ്റു​വ​ർ​ട്ട് സ​മ്മേ​ഴ്‌​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് എം​ബ​സി, ലു​ലു കു​വൈ​ത്ത്, എ.​എ​ച്ച്.​ഡി.​ബി മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ജ​നു​വ​രി 20 വ​രെ തു​ട​രു​ന്ന പ്ര​മോ​ഷ​ൻ തു​ട​രും. ഖു​റൈ​ൻ, എ​ഗൈ​ല, സ​ബാ​ഹി​യ, സാ​ൽ​മി​യ, അ​ൽ റാ​യ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പാ​ലു​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന അ​നു​ഭ​വം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം. രു​ചി​ക​ര​മാ​യ ചീ​സു​ക​ൾ, തൈ​ര്, മ​റ്റ് പാ​ലു​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി 13 പ്ര​ശ​സ്ത ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പാ​ര​മ്പ​ര്യ​രീ​തി​ക​ൾ, ഉ​യ​ർ​ന്ന മൃ​ഗ​ക്ഷേ​മ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ, ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ചേ​രു​വ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ച ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പാ​ലു​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ മി​ക​ച്ച രു​ചി​യും ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും കാ​ര​ണം ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - British Dairy special promotion at Lulu Hypermarket
    Similar News
    Next Story
    X