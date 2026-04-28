Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightരക്തദാന ക്യാമ്പ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 April 2026 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 28 April 2026 9:49 AM IST

    രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അദാൻ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ സെന്ററിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ നിരവധി പേർ രക്തം ദാനം ചെയ്തു
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ബംഗാളി കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി കുവൈത്ത്, ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് കേരള കുവൈത്ത് ചാപ്റ്റർ എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ മിനി രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. അദാൻ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ സെന്ററിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ നിരവധി പേർ രക്തം ദാനം ചെയ്തു.

    രക്തദാനം ജീവൻ രക്ഷക്കുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തായ മാനവസേവനങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് ബംഗാളി കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ രക്തദാതാക്കളെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൈമാറി ആദരിച്ചു.

    രക്തദാന ക്യാമ്പുകളോ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളോ സംഘടിപ്പിക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ ബി.ഡി.കെ ചാപ്റ്ററിനെ 69997588 ബന്ധപ്പെടാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Blood Donation CampKuwaitblood donation
    News Summary - Blood donation camp organized.
    X