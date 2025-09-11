അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിന്റെ നഗ്നമായ ലംഘനം -വിദേശകാര്യ മന്ത്രിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഖത്തറിനെതിരായ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തെ കുവൈത്ത് ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ദുള്ള അൽ യഹ്യ.അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം, യു.എൻ ചാർട്ടർ, അന്താരാഷ്ട്ര പ്രമേയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് ഇസ്രായേൽ ആക്രമണമെന്ന് അൽ യഹ്യ പറഞ്ഞു.
ഇസ്രായേൽ നടപടി മേഖലയുടെ സ്ഥിരതക്ക് ഭീഷണിയും ആക്രമണങ്ങൾ തടയാനും സാധാരണക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. ഖത്തറിനെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സംയുക്ത ഗൾഫ് സുരക്ഷക്കും ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളുടെ പൊതുവായ നിലപാടിനും നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ജി.സി.സി ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തെ നിരസിക്കുകയും ഖത്തറിനെ പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗൾഫ് ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെയും ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുടെയും പ്രതിഫലനമാണ് ഈ സംയുക്ത നിലപാട്.ഖത്തറിന് പൂർണ ഐക്യദാർഢ്യം വ്യക്തമാക്കിയ അബ്ദുള്ള അൽ യഹ്യ സുരക്ഷ, സ്ഥിരത, പരമാധികാരം എന്നിവ നിലനിർത്താൻ രാജ്യം സ്വീകരിച്ച എല്ലാ നടപടികൾക്കും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഖത്തറിന്റെ സുരക്ഷ കുവൈത്തിന്റെയും അറേബ്യൻ ഗൾഫിന്റെയും സുരക്ഷയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേലിന്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ യു.എൻ സുരക്ഷ കൗൺസിലിനോടും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തോടും അബ്ദുള്ള അൽ യഹ്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register