Madhyamam
    Kuwait
    11 Sept 2025 10:53 AM IST
    11 Sept 2025 10:53 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​നം -വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി

    abdullah al yahya
    അ​ബ്ദു​ള്ള അ​ൽ യ​ഹ്‌​യ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ള്ള അ​ൽ യ​ഹ്‌​യ.അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മം, യു.​എ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​ർ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ൽ യ​ഹ്‌​യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സ്ഥി​ര​ത​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യും ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​നും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. ഖ​ത്ത​റി​നെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത് സം​യു​ക്ത ഗ​ൾ​ഫ് സു​ര​ക്ഷ​ക്കും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൊ​തു​വാ​യ നി​ല​പാ​ടി​നും നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ജി.​സി.​സി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ നി​ര​സി​ക്കു​ക​യും ഖ​ത്ത​റി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഗ​ൾ​ഫ് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് ഈ ​സം​യു​ക്ത നി​ല​പാ​ട്.ഖ​ത്ത​റി​ന് പൂ​ർ​ണ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ അ​ബ്ദു​ള്ള അ​ൽ യ​ഹ്‌​യ സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത, പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം എ​ന്നി​വ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ രാ​ജ്യം സ്വീ​ക​രി​ച്ച എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​ന്റെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ അ​വി​ഭാ​ജ്യ ഘ​ട​ക​മാ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ യു.​എ​ൻ സു​ര​ക്ഷ കൗ​ൺ​സി​ലി​നോ​ടും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടും അ​ബ്ദു​ള്ള അ​ൽ യ​ഹ്‌​യ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

