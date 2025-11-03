Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 10:02 AM IST

    ബയോമെട്രിക്ക്; യാ​ത്ര​ക്കു​മു​മ്പ് നടപടികൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം

    ബയോമെട്രിക്ക്; യാ​ത്ര​ക്കു​മു​മ്പ് നടപടികൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, ക​ര അ​തി​ർ​ത്തി ചെ​ക്പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ, തു​റ​മു​ഖം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് ഫിം​ഗ​ർ പ്രി​ന്റി​ങ് എ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഇ​നി ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലു​ള​ള പേ​ഴ്‌​സ​ന​ൽ ഐ​ഡ​ന്റി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി ഈ ​സേ​വ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. യാ​ത്ര തീ​യ​തി​ക്ക് മു​മ്പ് പേ​ഴ്‌​സ​ന​ൽ ഐ​ഡ​ന്റി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പൗ​ര​ന്മാ​രോ​ടും പ്ര​വാ​സി​ക​ളോ​ടും അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഇ​ത് യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ​യു​ള്ള സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ളും ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, ക​ര, ക​ട​ൽ ചെ​ക്പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ സ​ഞ്ചാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​ത് ഈ ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ര​ക്കും കാ​ല​താ​മ​സ​വും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

