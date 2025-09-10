Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം;...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 10:15 AM IST

    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം; വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​ക്ക് യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ക​ത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം; വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​ക്ക് യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ക​ത്ത്
    cancel
    camera_alt

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹി​യ കു​വൈ​ത്തി​ലെ യു.​എ.​ഇ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തും യു.​എ.​ഇ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ത്തെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹ്യ​ക്ക് യു.​എ.​ഇ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹി​യാ​ന്റെ ക​ത്ത്.

    യു.​എ.​ഇ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​മ​താ​ർ അ​ൽ നെ​യാ​ദി​ക്ക് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹി​യ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ വേ​ള​യി​ൽ ക​ത്ത് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Foreign MinisterUAEKuwait Newsbilateral relations
    News Summary - Bilateral relations; UAE's letter to Foreign Ministe
    Similar News
    Next Story
    X