    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 10:35 AM IST

    ബി​ജു ആ​ൻ​ഡ്രൂ​സി​ന് വാ​ക​ത്താ​നം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    ബി​ജു ആ​ൻ​ഡ്രൂ​സി​ന് വാ​ക​ത്താ​നം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്
    ബി​ജു ആ​ൻ​ഡ്രൂ​സി​ന് വാ​ക​ത്താ​നം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കു​ന്ന ബി​ജു ആ​ൻ​ഡ്രൂ​സി​നും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും വാ​ക​ത്താ​നം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​നോ​ജ് മാ​ത്യു, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​സ്റ്റി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ടോം ​ജോ​സ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ്രൂ​സ് കു​ര്യ​ൻ, ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജേ​ക്ക​ബ് മാ​ത്യു, രാ​രി വ​ർ​ഗീ​സ്, അ​ജി മു​ട്ട​ത്തു​ശ്ശേ​രി, ഷി​ബു വ​ർ​ഗീ​സ്, റി​നോ എ​ബ്ര​ഹാം, ലി​ജു കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്, ജി​നു കു​ര്യ​ൻ, ശ്രീ​ജി​ത്ത് രാ​ജ​ൻ, അ​നൂ​പ് മാ​ത്യു, ടി​റ്റു ആ​ൻ​ഡ്രൂ​സ്, ആ​ൽ​ഫി അ​ല​ക്സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബി​ജു ആ​ൻ​ഡ്രൂ​സി​ന് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ഉ​പ​ഹാ​രം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി.

    TAGS:Gulf NewsKuwait Newsvakathanam Association
    News Summary - Biju Andrews's speech sent on tour by the Vakathanam Association
