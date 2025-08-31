ബിജു ആൻഡ്രൂസിന് വാകത്താനം അസോസിയേഷൻ യാത്രയയപ്പ്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിലെ പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന ബിജു ആൻഡ്രൂസിനും കുടുംബത്തിനും വാകത്താനം അസോസിയേഷൻ കുവൈത്ത് യാത്രയയപ്പ് നൽകി. പ്രസിഡന്റ് മനോജ് മാത്യു, സെക്രട്ടറി ജസ്റ്റിൻ വർഗീസ്, ട്രഷറർ ടോം ജോസ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ്രൂസ് കുര്യൻ, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ജേക്കബ് മാത്യു, രാരി വർഗീസ്, അജി മുട്ടത്തുശ്ശേരി, ഷിബു വർഗീസ്, റിനോ എബ്രഹാം, ലിജു കുര്യാക്കോസ്, ജിനു കുര്യൻ, ശ്രീജിത്ത് രാജൻ, അനൂപ് മാത്യു, ടിറ്റു ആൻഡ്രൂസ്, ആൽഫി അലക്സ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
ചടങ്ങിൽ ബിജു ആൻഡ്രൂസിന് അസോസിയേഷന്റെ ഉപഹാരം ഭാരവാഹികൾ കൈമാറി.
