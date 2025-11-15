Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 11:29 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 11:29 AM IST

    ബി​ഹാ​ർ ഫ​ലം ‘വോ​ട്ടു ചോ​രി’​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച

    ബി​ഹാ​ർ ഫ​ലം ‘വോ​ട്ടു ചോ​രി’​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച
    Listen to this Article

    ബിഹാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം ഏ​വ​രെ​യും ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ്. എ​ക്സി​റ്റ് പോ​ൾ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ര​ണ്ടു ദി​വ​സം മു​മ്പ് ഗോ​ഡി മീ​ഡി​യ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ഫ​ലം വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഏ​റക്കുറെ ശ​രി​യാ​യി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്ന യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം നേ​ര​ത്തേ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്. ‘വോ​ട്ട് ചോ​രി’​ക്കെ​തി​രാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി അ​തു തു​റ​ന്നു കാ​ണി​ച്ച​തു​മാ​ണ്.

    ബിഹാ​റി​ലും സം​ഭ​വി​ച്ച​ത് മ​റ്റൊ​ന്ന​ല്ല എ​ന്നു ത​ന്നെ​യാ​ണ് ആ​ദ്യ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സൂ​ച​ന. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച സ​ർ​വേ എ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ല​ക്കെ​ടു​ത്ത മീ​ഡി​യ​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട എ​ക്സി​റ്റ് പോ​ൾ ഫ​ലം വോ​ട്ട് ചോ​രി പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​മാ​യി വേ​ണം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ. ആ​ർ​ക്കും സം​ശ​യം തോ​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത വി​ധ​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം അ​വ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ടു​ത്തു.

    എ​ക്സി​റ്റ് പോ​ൾ ഫ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ബി.​ജെ.​പി ജ​യി​ക്കുമെ​ന്ന​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന​സ്സുക​ളി​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ഫ​ലം പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടും വോ​ട്ട് ചോ​രി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ള്ള​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ എ​വി​ടെ​യും ച​ർ​ച്ചയാവു​ക​യോ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ത്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല.

    വോ​ട്ട് ചോ​രി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​കു​റ​ച്ചു കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തും അ​തെ​ല്ലാം വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് വ​രു​ത്തി​ത്തീർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തും ഇ​തേ മീ​ഡി​യ​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ്. യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട മീ​ഡി​യ, സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ പി.​ആ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളാ​യി മാ​റു​ന്ന​ത് ന​മ്മു​ടെ നാ​ടി​ന് വ​ലി​യ ആ​പ​ത്താ​ണ്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ സ​ത്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വി​നെത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​ഴ്മ ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്.

