    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 9:43 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 9:43 AM IST

    മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ​യോ​ഗം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു
    സു​ലൈ​ബി​ക്കാ​ത്ത് തീ​ര​ത്ത് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത് വ​ൻപ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന

    മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ​യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സു​ലൈ​ബി​ക്കാ​ത്ത് തീ​ര​ത്ത് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത് വ​ൻവി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ. സ​മു​ദ്ര സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് പു​റ​മേ, പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, പൊ​തു വി​നോ​ദ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, പാ​ർ​പ്പി​ട, വാ​ണി​ജ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. റാ​സ് ആ​ഷി​ർ​ജ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ഷി​ർ​ജ് ദ്വീ​പു​ക​ളു​ടെ​യും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ശ്ര​​ദ്ധേ​യ പ​ദ്ധ​തി​യും മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ​യോ​ഗം സു​ലൈ​ബി​ഖ​ത്ത് ബേ ​വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി ന​വീ​ക​ര​ണം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യെ കു​റി​ച്ച് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യും ഭ​വ​ന കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ മി​ഷാ​രി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    തു​ർ​ക്കി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ന്റെ കു​വൈ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​റി​യി​ച്ചു. വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ലം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രി, ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി, സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ, നി​ക്ഷേ​പ ആ​ക്ടി​ങ് സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഡോ.​സു​ബൈ​ഹ് അ​ൽ മു​ഖൈ​സീം ത​ന്റെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ജ​ണ്ട​യി​ലെ മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ക​യും ചി​ല​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും മ​റ്റു ചി​ല​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ത്വ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള സു​പ്രീം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ മി​നി​റ്റ്സി​ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി.

