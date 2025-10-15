Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    15 Oct 2025 12:36 PM IST
    Updated On
    15 Oct 2025 12:36 PM IST

    ഭ​വ​ൻ​സ് കു​വൈ​ത്ത് മ​ല​യാ​ളം ടോ​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് ക്ല​ബ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ഭ​വ​ൻ​സ് കു​വൈ​ത്ത് മ​ല​യാ​ളം ടോ​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് ക്ല​ബ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    ഭ​വ​ൻ​സ് കു​വൈ​ത്ത് മ​ല​യാ​ളം ടോ​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഭ​വ​ൻ​സ് കു​വൈ​ത്ത് മ​ല​യാ​ളം ടോ​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് ക്ല​ബ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഷെ​ഫ് നൗ​ഷാ​ദ് സി​ഗ്നേ​ച​ർ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​നി​ൽ എ​ൻ.​എ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ദീ​പം കൊ​ളു​ത്തി യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഷി​ബാ പ്ര​മു​ഖ് ഓ​ണ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    സു​വി അ​ജി​ത് അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി. അ​സീ​സ്, മ​ധു എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഡോ.​സു​മ​ന്ത് മി​ശ്ര ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ.​എ​സ്.​സു​നി​ൽ, സി.​എ​ച്ച്.​ഷ​ബീ​ർ, ബി​ജോ പി ​ബാ​ബു, ജ​സ്നിം മ​ൻ​സൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ജി​നു ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

