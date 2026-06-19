Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightയു.എ.ഇ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Jun 2026 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jun 2026 12:18 PM IST

    യു.എ.ഇ ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റേഴ്സ് കൂട്ടായ്‌മ പ്രസംഗമത്സരത്തിൽ ഭവൻസ് കുവൈത്തിന് നേട്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    യു.എ.ഇ ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റേഴ്സ് കൂട്ടായ്‌മ പ്രസംഗമത്സരത്തിൽ ഭവൻസ് കുവൈത്തിന് നേട്ടം
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: യു.എ.ഇ.യിലെ ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റേഴ്സ് കൂട്ടായ്‌മ ഓൺലൈൻ ആയി സംഘടിപ്പിച്ച ലോക മലയാളം ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രസംഗമത്സരത്തിൽ ഭവൻസ് കുവൈത്ത് മലയാളം ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബിന് മികച്ച നേട്ടം. കുവൈത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മത്സരിച്ച ഭവൻസ് കുവൈത്ത് മലയാളം ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബ്ബിലെ രണ്ട് അംഗങ്ങൾ മികച്ച വിജയം നേടി.

    തൽസമയ വിഷയ പ്രസംഗമത്സരത്തിൽ ബിവിൻ തോമസ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. സുവി അജിത് അവലോകന പ്രസംഗ മത്സരത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടി. യു.എ.ഇ, സൗദി അറേബ്യ, ഒമാൻ, ഖത്തർ, ഇന്ത്യ, യു.എസ്.എ, കുവൈത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മലയാളം ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബ്ബുകളിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

    കുവൈത്തിലെ ഏക മലയാളം ഭാഷാടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബാണ് ഭവൻസ് കുവൈത്ത് മലയാളം ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബ്. ആഗോള ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റേഴ്സ് സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെടാനും ക്ലബ് വേദി ഒരുക്കുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Bhavans Kuwait achieves success in UAE Toastmasters club speech competition
    Similar News
    Next Story
    X