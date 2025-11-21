Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 10:58 AM IST

    ഭാരതീയ പ്രവാസി പരിഷത്ത് കുവൈത്ത് പത്താം വാർഷികം ജനുവരി 30ന്

    ഭാരതീയ പ്രവാസി പരിഷത്ത് കുവൈത്ത് പത്താം വാർഷികം ജനുവരി 30ന്
    ഭാ​ര​തീ​യ പ്ര​വാ​സി പ​രി​ഷ​ത്ത് വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ

    പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ​കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഭാ​ര​തീ​യ പ്ര​വാ​സി പ​രി​ഷ​ത്ത് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ‘റൈ​സിങ് ഭാ​ര​ത് - പ്ര​വാ​സി മ​ഹോ​ത്സ​വം 2026’ ജ​നു​വ​രി 30ന് ​അ​ഹ​മ​ദി ഡി.​പി.​എ​സ് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​യും കു​വൈ​ത്തി​ലെ​യും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം, ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കും. കു​വൈ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് ‘പ്ര​വാ​സി സ​മ്മാ​ൻ- 2026’ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കും. സാ​മൂ​ഹ്യ സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി.​പി. മു​കു​ന്ദ​ൻ പു​ര​സ്കാ​ര​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൈ​മാ​റും. സ്മ​ര​ണി​ക​യും പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ക്കും.

    വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഭാ​ര​തീ​യ പ്ര​വാ​സി പ​രി​ഷ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ധീ​ർ വി ​മേ​നോ​ൻ, ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജ് ഭ​ണ്ഡാ​രി, മീ​ഡി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ജി​ത് സു​രേ​ശ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:anniversaryKuwaitcelebratesBharatiya Pravasi Parishad
    News Summary - Bharatiya Pravasi Parishad Kuwait celebrates 10th anniversary on January 30th
