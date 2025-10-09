Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    9 Oct 2025 11:28 AM IST
    ഭാ​ര​ത് ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    bharat taxi drivers association
    ഭാ​ര​ത് ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നു വ​ർ​ഗീ​സ് തി​രി​തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഭാ​ര​ത് ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം അ​ബ്ബാ​സി​യ ആ​സ്പ​യ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ‘പൊ​ന്നോ​ണം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ണ​ശ​ബ​ള​മാ​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, താ​ല​പ്പൊ​ലി, ശി​ങ്കാ​രി​മേ​ളം, പു​ലി​ക​ളി, ഓ​ണ​സ​ദ്യ എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കി.

    10,12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. മ​ഹാ​ദേ​വ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ തി​രു​വാ​തി​ര, ഗാ​ന​മേ​ള, ഡി.​ജെ മ്യൂ​സി​ക്, ഡാ​ൻ​സ്, വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മി​ക​വേ​കി. പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട് സ​ലിം ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി എ​ക്സേ​ഞ്ച് ബി​സി​ന​സ്‌ മാ​നേ​ജ​ർ ശ്രീ​ജി​ത്ത്, ചെ​സ്സി​ൽ രാ​മ​പു​രം, സ​ലിം കൊ​മേ​രി, പ്രാ​വാ​സി ടാ​ക്സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. പി.​എ​ൻ. ജോ​തി​ദാ​സ് ഓ​ണ സ​ന്ദേ​ശം കൈ​മാ​റി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നു വ​ർ​ഗീ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​യ്സ​ൺ പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

