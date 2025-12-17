Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    17 Dec 2025 12:07 PM IST
    Updated On
    17 Dec 2025 12:07 PM IST

    ഭാ​ര​ത് ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ഭാ​ര​ത് ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    സ​ലാം മ​ഞ്ചേ​രി, ജ​യ്സ​ൺ പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ, ജി​ജി സേ​വി​യ​ർ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​മു​ഖ ടാ​ക്സി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഭാ​ര​ത് ടാ​ക്സി​യു​ടെ ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗ​വും പൊ​തു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും ക​ബ്ഡി​ൽ ന​ട​ന്നു.പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട് സ​ലിം ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നു വ​ർ​ഗീ​സ് വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ട്ര​ഷ​റ​ർ ജി​ജി സേ​വി​യ​ർ ക​ണ​ക്കും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ജ​യ്സ​ൺ പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ (പ്ര​സി), സ​ലാം മ​ഞ്ചേ​രി(​സെ​ക്ര), ജി​ജി സേ​വി​യ​ർ(​ട്ര​ഷ), ബാ​ബു മ​ത്താ​യി (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), ഉ​ണ്ണി പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​ൻ, ജോ​യ് അ​ടൂ​ർ (കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ), മ​നോ​ജ് വ​യ​നാ​ട്, ബി​നോ​യ് ഇ​ടു​ക്കി, ഹാ​രി​സ്, ഷാ​നി​ദ്, അ​നീ​ഷ് വ​ർ​ക്കി, റി​ഷാ​ദ്, പ്രി​ൻ​സ്, റ​സാ​ക്ക്, ഷ​മീം, ഷാ​ന്റോ, സ​ന്തോ​ഷ്, ടോ​ണി (എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ) എ​ന്നി​വ​രെ യോ​ഗം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    Kuwait News, Office Bearers, Bharat Taxi Drivers Association, gulf news malayalam
