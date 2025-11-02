Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 12:26 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 12:35 PM IST

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ബെ​റി​ലി​ഷ്യ​സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ബെ​റി​ലി​ഷ്യ​സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ
    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ബെ​റി​ലി​ഷ്യ​സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദും ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഉ​ന്ന​ത മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ലെ മു​ൻ​നി​ര ബെ​റി ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ ഡ്രി​സ്കോ​ളി​ന്റെ ബെ​റി​ലി​ഷ്യ​സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് അ​ൽ റാ​യി​യി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദും ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഉ​ന്ന​ത മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും​ചേ​ർ​ന്ന് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ്ട്രോ​ബെ​റി, ബ്ലൂ​ബെ​റി, റാ​സ്ബെ​റി, ബ്ലാ​ക്ക്‌​ബെ​റി എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പു​തി​യ ബെ​റി​ക​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​രം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്ട്രോ​ബെ​റി​യു​മാ​യി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഉ​ന്ന​ത മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ


    അ​ൽ റാ​യ്, ഖു​റൈ​ൻ, എ​ഗൈ​ല, ജ​ഹ്‌​റ, സാ​ൽ​മി​യ, ദ​ജീ​ജ്, ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ലും ഇ​വ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. സ്വാ​ഭാ​വി​ക മ​ധു​ര​വും ആ​ന്റി ഓ​ക്‌​സി​ഡ​ന്റ് സ​മ്പു​ഷ്ട​വു​മാ​യ ഈ ​പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​മി​ത​മാ​യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​മോ​ഷ​ന​ൽ വി​ല​ക​ളി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം. പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത​മാ​യ പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് ബെ​റി​ലി​ഷ്യ​സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രാ​നും എ​ക്‌​സ്‌​ക്ലൂ​സി​വ് ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ക്ഷ​ണി​ച്ചു.

