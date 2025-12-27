Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightക്രി​സ്മ​സി​നെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 12:01 PM IST

    ക്രി​സ്മ​സി​നെ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ടെ വ​ര​വേ​റ്റ് വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ക്രി​സ്മ​സി​നെ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ടെ വ​ര​വേ​റ്റ് വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​ദി​ന​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​ഇ.​സി.​കെ കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ൽ എ​ത്തി​യ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക്രി​സ്മ​സി​നെ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ടെ വ​ര​വേ​റ്റ് നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​വാ​ൻ​ജെ​ലി​ക്ക​ൽ ച​ർ​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് (എ​ൻ.​ഇ.​സി.​കെ). ക്രി​സ്മ​സ് ദി​ന​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​ഇ.​സി.​കെ കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്നു. വ​ർ​ണ്ണാ​ഭ​മാ​യി അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ പു​ൽ​ക്കൂ​ടും ക്രി​സ്തു​മ​സ് ട്രീ​യും പാ​പ്പാ​യും മ​റ്റു ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ദി​ന​ത്തെ മ​നോ​ഹ​ര​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​വു​മാ​ക്കി മാ​റ്റി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്, സി​റി​യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്, മ​ല​ങ്ക​ര മാ​ർ​ത്തോ​മാ, യാ​ക്കോ​ബാ​യ, ക്‌​നാ​നാ​യ, സി.​എ​സ്.​ഐ, സെ​യി​ന്റ് തോ​മ​സ് ഇ​വാ​ൻ​ജെ​ലി​ക്ക​ൽ ച​ർ​ച്ച് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി​സ​ഭ​ക​ള​ട​ക്കം വി​വി​ധ സ​ഭ​ക​ളു​ടെ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​രാ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് എ​ൻ.​ഇ.​സി.​കെ വേ​ദി​യാ​യി. വി​വി​ധ സ​ഭ​ക​ളി​ലെ ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ന്മാ​രോ​ടൊ​പ്പം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ ബി​ഷ​പ്പു​മാ​രും ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റ​വ. ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ ബെ​ന്യാ​മി​ൻ ഗ​രീ​ബ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി റോ​യ് കെ. ​യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ, ടി​ജോ സി. ​സ​ണ്ണി, അ​ജോ​ഷ് മാ​ത്യു, റെ​ജു ഡാ​നി​യേ​ൽ വെ​ട്ടി​യാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:celebrationChristmasKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Believers welcome Christmas with celebration
    Similar News
    Next Story
    X