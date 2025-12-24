Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    24 Dec 2025 9:11 AM IST
    ക്രി​സ്​​മ​സി​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ

    ക്രി​സ്​​മ​സി​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: തി​രു​പ്പി​റ​വി​യു​ടെ ഓ​ർ​മ പു​തു​ക്കി കു​വൈ​ത്തി​ലെ ക്രൈ​സ്ത​വ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു. പ​ള്ളി​ക​ളും ക്രൈ​സ്ത​വ ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ക്രി​സ്മ​സി​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നാ​യി ഒ​രു​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    പു​ൽ​ക്കൂ​ടും ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളും, ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ​യും ഒ​രു​ക്കി ക്രൈ​സ്ത​വ ദേ​വാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പേ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ഒ​രു​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ക​രോ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​വി​ധ പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ക്രി​സ്മ​സ് എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​വ​ധി ദി​വ​സ​മാ​യ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​കും വീ​ടു​ക​ളി​ലെ വി​പു​ല​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷം.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ക്രി​സ്മ​സ് കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​വ​രും നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. കു​വൈ​ത്തി​ലെ മ​ല​ങ്ക​ര സു​റി​യാ​നി ക​ത്തോ​ലി​ക്ക സ​ഭാ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക്രി​സ്മ​സ് പെ​രു​ന്നാ​ൾ ശു​ശ്രൂ​ഷ​യും പാ​തി​രാ കു​ർ​ബാ​ന​യും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വെ​ളു​പ്പി​ന് മൂ​ന്നി​ന് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി ഹോ​ളി ഫാ​മി​ലി കോ-​ക​ത്തീ​ഡ്ര​ൽ ദൈ​വാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ൾ ഫാ​ദ​ർ ഡോ. ​തോ​മ​സ് കാ​ഞ്ഞി​ര​മു​ക​ളി​ൽ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. കു​വൈ​ത്ത് മ​ല​ങ്ക​ര റൈ​റ്റ് മൂ​വ്മെ​ന്റ് ക്രി​സ്മ​സ് ശു​ശ്രൂ​ഷ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തും.

    കു​വൈ​ത്ത് സെ​ന്റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 5.30നു ​സെ​ന്റ് ബ​സേ​ലി​യോ​സ്‌ ചാ​പ്പ​ൽ, സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ചാ​പ്പ​ൽ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും, രാ​ത്രി 11.30 ന് ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ലും പ്ര​ത്യേ​ക ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ൾ ന​ട​ത്തും. മ​ല​ങ്ക​ര സ​ഭ​യു​ടെ കൊ​ച്ചി ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​ൻ ഡോ. ​യാ​ക്കൂ​ബ് മാ​ർ ഐ​റേ​നി​യോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത മു​ഖ്യ​കാ​ർ​മി​ക​ത്വം വ​ഹി​ക്കും.

