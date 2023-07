cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഹി​ജ്‌​റ പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജൂ​ലൈ 19ന് ​രാ​ജ്യ​ത്ത് പൊ​തു അ​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. 20ന് ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ, എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വി​ശ്ര​മ ദി​ന​മാ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത്. ​ബു​ധ​ൻ, വ്യാ​ഴം ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ധി വ​ന്ന​തോ​ടെ വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്നു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. ഹി​ജ്‌​റ പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ന​വാ​ഫ് അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് ന​വാ​ഫ് അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി​യും മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ പേ​രി​ലും അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം അ​റി​യി​ച്ചു.

