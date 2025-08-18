Begin typing your search above and press return to search.
    18 Aug 2025 12:11 PM IST
    ഭി​ക്ഷാ​ട​നം: 14 സ്ത്രീ​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ഭി​ക്ഷാ​ട​ന​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട 14 സ്ത്രീ​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് റെ​സി​ഡ​ൻ​സി അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ​സാ​ണ് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ത്യ, ശ്രീ​ല​ങ്ക, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, സി​റി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​ർ. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രെ​യും സ്പോ​ൺ​സ​റെ​യും നാ​ടു​ക​ട​ത്തും.

    താ​മ​സ, തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ഭി​ക്ഷാ​ട​നം നി​യ​മം മൂ​ലം നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ​ത​രം യാ​ച​ന​യും നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​യാണ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ക.

    താ​മ​സ, തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും സു​ര​ക്ഷാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

