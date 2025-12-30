Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 8:37 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 8:37 AM IST

    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ സു​ന്ദ​ര കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി ത​മ്പു​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ സു​ന്ദ​ര കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി ത​മ്പു​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പു​ക​ളു​ടെ ആ​കാ​ശ​ക്കാ​ഴ്ച

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ശൈ​ത്യ​കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യി ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ. സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ട​ക്കും തെ​ക്കും നി​ർ​ദി​ഷ്ട സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി ക്യാ​മ്പു​ക​ളാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കു​വൈ​ത്തി​ൽ പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ​യും ദേ​ശീ​യ സ്വ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​തീ​കം കൂ​ടി​യാ​ണ് വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ. ത​ണു​പ്പാ​സ്വ​ദി​ച്ച് മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ ത​മ്പു​ക​ളി​ൽ രാ​പാ​ർ​ക്ക​ൽ അ​റ​ബി​ക​ളു​ടെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ തി​ര​ക്കി​ൽ നി​ന്ന് മാ​റി ത​ണു​ത്ത മ​രു​ഭൂ​മി​യു​ടെ ശാ​ന്ത​ത​യി​ൽ ഇ​വ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞു​കൂ​ടു​ന്നു.

    കു​റ​ച്ചു​കാ​ല​ത്തേ​ക്കു​ള്ള വേ​റി​ട്ട ഒ​രു ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി. പ​ല​രും കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്നു. പാ​ച​ക​ത്തി​നും ദീ​ർ​ഘ​നാ​ൾ താ​മ​സി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യും ആ​കും ക്യാ​മ്പി​ൽ എ​ത്തു​ക. വി​വി​ധ ശൈ​ത്യ​കാ​ല വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും ത​മ്പു​ക​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​രും നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, ഒ​രു​മ​യു​ടെ ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഓ​രോ ക്യാ​മ്പും. പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി സൗ​ഹൃ​ദം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ഉ​ണ്ട്.

    മ​രു​ഭൂ​മി​യു​മാ​യു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ക​ളു​ടെ ശാ​ശ്വ​ത ബ​ന്ധം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ലം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളും കു​റ​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ത​മ്പു​ക​ളി​ൽ ത​ങ്ങാ​റു​ണ്ട്. ന​വം​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ മാ​ർ​ച്ച് 15 വ​രെ​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ലെ ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ൺ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitmountainsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Beautiful views of the desert, surrounded by mountains
    Similar News
    Next Story
    X