Madhyamam
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 12:32 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 12:32 PM IST

    നോ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണം

    നോ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണം
    Listen to this Article


    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് മൊ​ബൈ​ൽ ഐ​ഡി ആ​പ്പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ നോ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ത​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത മ​റ്റു നോ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യോ അ​ക്സ​പ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യോ ചെ​യ്യ​രു​ത്.

    വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഡാ​റ്റ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും അ​ന​ധി​കൃ​ത ആ​ക്‌​സ​സ് ത​ട​യാ​നും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും അ​തോ​റി​റ്റി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സേ​വ​ന​ദാ​താ​വി​ന്റെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​യു​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ണം.

    സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കാ​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്.

