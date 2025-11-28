Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 10:11 AM IST

    ക്യാ​മ്പ് സൈ​റ്റു​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം

    ക്യാ​മ്പ് സൈ​റ്റു​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക്യാ​മ്പ് സൈ​റ്റു​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ണ​ർ​ത്തി ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ്.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന വോ​ൾ​ട്ടേ​ജു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​നു​ക​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്യാ​മ്പി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം എ​ന്നു​മാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം.​

    ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടി​യ​തോ​ടെ ഔ​ട്ട്ഡോ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ളു​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ, സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സു​ര​ക്ഷ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് പൊ​തു ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി.​രാ​ജ്യ​ത്ത് ശൈ​ത്യ​കാ​ല ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ടെ​ന്റു​ക​ളി​ൽ താ​മ​സം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

