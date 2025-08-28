Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസാമ്പത്തിക...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 10:46 AM IST

    സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളിൽ ജാഗ്രത വേണം -കെ.ബി.എ

    text_fields
    bookmark_border
    kuwait banking asoociation
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ജി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ണ​ർ​ത്തി കു​വൈ​ത്ത് ബാ​ങ്കി​ങ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ബി.​എ). ത​ട്ടി​പ്പ് ത​ട​യു​ന്ന​തി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും കെ.​ബി.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഓ​ഫി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും കെ.​ബി.​എ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ശൈ​ഖ അ​ൽ ഇ​സ്സ അ​റി​യി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ ബാ​ങ്കി​ങ് മേ​ഖ​ല​ക്ക് ഇ​ത് ഗു​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വേ​ഗ​ത്തി​ലും ഫ​ല​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക്ല​യ​ന്റു​ക​ളു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ന്ദ്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ഓ​ഫി​സ് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ര​യാ​കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ പൊ​തു അ​വ​ബോ​ധം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു. വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ൾ, വ്യാ​ജ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വ​ഴി ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ വ​ല​വി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കാ​നും സ്വ​കാ​ര്യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും കെ.​ബി.​എ ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwait NewsKBAFinancial fraudsters
    News Summary - Be careful of financial frauds - KBA
    Similar News
    Next Story
    X