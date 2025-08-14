സൈബർ കെണിയിൽ വീഴാതെ ജാഗ്രത പാലിക്കാം

Begin typing your search above and press return to search.
    14 Aug 2025 9:00 AM IST
    14 Aug 2025 9:00 AM IST

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളു​ടെ കെ​ണി​യി​ൽ വീ​ഴാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ണ​ർ​ത്തി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം. നി​ര​ന്ത​രം ഇ​ത്ത​രം ത​ട്ടി​പ്പ് പ​രാ​തി​ക​ൾ ഉ​യ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്.ശ​ക്ത​മാ​യ പാ​സ്‌​വേ​ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണ് നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റം ചെ​റു​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന​മാ​ർ​ഗം. അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ, അ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ത്യേ​ക‍ ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ന്ന സ​ങ്കീ​ർ​ണ്ണ​മാ​യ പാ​സ്‌​വേ​ഡു​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ജ​ന്മ​ദി​ന​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലു​ള്ള എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ഊ​ഹി​ക്കാ​വു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പാ​സ്‌​വേ​ഡു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം.

    ടു-​ഫാ​ക്ട​ർ ഓ​ത​ന്റി​ക്കേ​ഷ​ൻ സു​ര​ക്ഷ. സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ ലി​ങ്കു​ക​ളി​ലും അ​റ്റാ​ച്ചു​മെ​ന്റു​ക​ളി​ലും ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ൽ, സു​ര​ക്ഷാ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഓ​പ്പ​റേ​റ്റി​ങ് സി​സ്റ്റം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം. ആ​ന്റി​വൈ​റ​സ്, ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ​തി​വാ​യി അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കി​ടു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി മോ​ഷ​ണ​ത്തി​നും വ​ഞ്ച​ന​ക്കും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

