Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 10:54 AM IST

    സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം; എ.​ഐ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ത​ട്ടി​പ്പി​നും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും

    സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം; എ.​ഐ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ത​ട്ടി​പ്പി​നും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് (എ.​ഐ) സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഇ​തി​ന്റെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ത​ട്ടി​പ്പി​നും സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് ഐ.​ടി വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​രു​ടെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്.ഡീ​പ്ഫേ​ക്ക് വി​ഡി​യോ​ക​ൾ, വ്യാ​ജ ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ, ഫി​ഷിം​ഗ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ഇ​ത്ത​രം വ​ഞ്ച​ന വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​യും ഐ.​ടി വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​കാ​ട്ടി. ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ വ​ഴി 2024ൽ ​ആ​ഗോ​ള ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ന​ഷ്ടം 33 ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​യും, യു.​കെ​യി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​രു ബി​ല്യ​ൺ പൗ​ണ്ടി​ല​ധി​കം ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യ​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഡെ​ലോ​യി​റ്റി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 2027ഓ​ടെ എ.​ഐ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ മൂ​ല​മു​ള്ള ന​ഷ്ടം 40 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ലേ​ക്കെ​ത്തും.

    എ.​ഐ ശ​രി​യാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ൽ സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും, തെ​റ്റാ​യ ഉ​പ​യോ​ഗം ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല അ​ധ്യാ​പി​ക​യും ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സൊ​സൈ​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ഡോ. ​സ​ഫാ സ​മാ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.എ.​ഐ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ​ര്യാ​പ്ത​മ​ല്ലെ​ന്ന് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക ഇ​നാം ഹൈ​ദ​റും പ​റ​ഞ്ഞു.

