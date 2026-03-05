Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    5 March 2026 10:54 AM IST
    5 March 2026 10:54 AM IST

    റോ​ക്ക​റ്റ് ക​ഷ്ണ​ങ്ങ​ളോ മ​റ്റു വ​സ്തു​ക്ക​ളോ ക​ണ്ടാ​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം. റോ​ക്ക​റ്റ് ക​ഷ്ണ​ങ്ങ​ളോ അ​ജ്ഞാ​ത​മാ​യ മ​റ്റു വ​സ്തു​ക്ക​ളോ ക​ണ്ടാ​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​രെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ണ​ർ​ത്തി. എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്ന്. സു​ര​ക്ഷ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    • അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ക​യോ തൊ​ടു​ക​യോ ചെ​യ്യ​രു​ത്

    • ഉ​ട​ൻ സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ന്ന് മാ​റു​ക, മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ അ​ക​റ്റി നി​ർ​ത്തു​ക

    • അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഫോ​ൺ 112 വ​ഴി സു​ര​ക്ഷാ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ അ​റി​യി​ക്കു​ക

    • സൈ​റ്റ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ടം ന​ൽ​കു​ക.

    News Summary - Be careful if you see rocket fragments or other objects.
