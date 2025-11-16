Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwaitchevron_rightബി.​ഡി.​കെ-പ്ര​യാ​ണം...
    Kuwait
    Posted On
    16 Nov 2025 11:16 AM IST
    Updated On
    16 Nov 2025 11:16 AM IST

    ബി.​ഡി.​കെ-പ്ര​യാ​ണം കു​വൈ​ത്ത് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    ബി.​ഡി.​കെ-പ്ര​യാ​ണം കു​വൈ​ത്ത് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്
    ബി.​ഡി.​കെ- പ്ര​യാ​ണം കു​വൈ​ത്ത് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ബി.​ഡി.​കെ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​റും പ്ര​യാ​ണം കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ദാ​ൻ ബ്ല​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്ഫ്യൂ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ക്യാ​മ്പ് ഡോ. ​അ​മീ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ ശ്രീ​ജി​ത്ത്, ബി.​ഡി.​കെ പ്ര​തി​നി​ധി മ​നോ​ജ് മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര, പ്ര​യാ​ണം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗി​രി​ജ വി​ജ​യ​ൻ, പ്ര​യാ​ണം ട്ര​ഷ​റ​ർ ര​മേ​ഷ്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സി​നു ജോ​ൺ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ്റ്റാ​ലി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​യാ​ണം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജി​ജോ ജോ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ബി.​ഡി.​കെ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ പ്ര​വീ​ൺ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.​ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഴ്‌​സ് കേ​ര​ള​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക​നാ​യ വി​നോ​ദ് ഭാ​സ്‌​ക​ര​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ ദാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കി. ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ, ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കും ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​വും പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ബി.​ഡി.​കെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്- 69997588.

