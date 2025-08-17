Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    17 Aug 2025 9:12 AM IST
    17 Aug 2025 9:12 AM IST

    ബി.​ഡി.​കെ കു​വൈ​ത്ത് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ബി.​ഡി.​കെ കു​വൈ​ത്ത് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ബി.​ഡി.​കെ കു​വൈ​ത്ത് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ഡോ. ​സു​ശോ​വ​ന സു​ജി​ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണോ​ഴ്സ് കേ​ര​ള കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ (ബി.​ഡി.​കെ) ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ദാ​ൻ ബ്ല​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്ഫ്യൂ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ര​ക്തം​ദാ​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​മി​ഷ് കാ​വാ​ലം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഡോ. ​സു​ശോ​വ​ന സു​ജി​ത് ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഡോ.​സ​ണ്ണി വ​ർ​ഗീ​സ്, ശ്രീ​ജി​ത്ത് മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്, മു​ബാ​റ​ക് ക​മ്ര​ത്ത്, സു​ധീ​ർ,മ​നോ​ജ് മാ​വ​ലി​ക്ക​ര , ന​ളി​നാ​ക്ഷ​ൻ ഒ​ള​വ​റ, തോ​മ​സ് അ​ടൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    ജ​യ​ൻ സ​ദാ​ശി​വ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്ര​വീ​ൺ കു​മാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ ര​ക്ത​ദാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ര​ക്ത​ദാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ക്യാ​ൻ​വാ​സി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​താ​ക്ക​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ആ​ശം​സാ​സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

