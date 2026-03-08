Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 March 2026 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 10:33 AM IST

    ബി.​ഡി.​കെ-​കെ.​എം.​എ​ഫ് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ബി.​ഡി.​കെ-​കെ.​എം.​എ​ഫ് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ര​ക്ത​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി കു​വൈ​ത്ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക നി​ർ'd/​പ്ര​കാ​രം ബ്ല​ഡ്‌ ഡോ​ണേ​ഴ്സ് കേ​ര​ള (ബി.​ഡി.​കെ) കേ​ര​ളൈ​റ്റ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഫോ​റം (കെ.​എം.​എ​ഫ്) ന്റെ ​സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ദാ​ൻ ബ്ല​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്ഫ്യൂ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ക്യാ​മ്പ് കെ.​എം.​എ​ഫ് കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും, ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ചീ​ഫ് ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി സ്പെ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റു​മാ​യ അ​ജ​യ് ഏ​ലി​യാ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബി.​ഡി.​കെ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​മി​ഷ് കാ​വാ​ലം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗീ​ത സു​ദ​ർ​ശ​ൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലി​ജോ അ​ടു​ക്കോ​ലി​ൽ, അ​ബ്ബാ​സി​യ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​വീ​ൺ കു​മാ​ർ, മു​ബാ​റ​ക് ക​മ്പ്ര​ത്ത്, മ​നോ​ജ് മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര, അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ ശ്രീ​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ബി.​ഡി.​കെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ന​ളി​നാ​ക്ഷ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ രാ​ജ​ൻ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ക്ത​ദാ​നം ന​ട​ത്തി​യ സ​ന്ന​ദ്ധ ദാ​താ​ക്ക​ളെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്യാ​മ്പി​ന് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും, ഭാ​വി​യി​ലും ഇ​ത്ത​രം സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ല്ലാ​വ​രും സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    News Summary - BDK-KMF organizes blood donation camp
