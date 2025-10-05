Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 12:56 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 12:56 PM IST

    ഗാ​ന്ധിസ്മ​ര​ണ​യി​ൽ ജീ​വ​ര​ക്തം ന​ൽ​കി ബി.​ഡി.​കെ

    blood donation camp
    ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഴ്സ് കേ​ര​ള കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വ് മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഴ്സ് കേ​ര​ള കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ (ബി.​ഡി.​കെ) ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ ആ​ദ​ർ​ശ​മാ​യ നി​സ്വാ​ർ​ഥ സേ​വ​നം പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കി നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ ര​ക്ത​ദാ​ന​മെ​ന്ന ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷാ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. അ​ദാ​ൻ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ന് ബി.​ഡി.​കെ കു​വൈ​ത്ത് വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ര​ക്ത​ദാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി എ​ക്സേ​ഞ്ച് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ ശ്രീ​ജി​ത്ത് മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് ക്യാ​മ്പി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.


    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ, ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കും ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും ബി.​ഡി.​കെ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും സ​ഹാ​യ​വും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 69997588 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പെ​ടാ​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

