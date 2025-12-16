Begin typing your search above and press return to search.
    16 Dec 2025 2:05 PM IST
    16 Dec 2025 2:05 PM IST

    ബേ​സ്‌​മെ​ന്റു​ക​ൾ പൊ​തു സേ​വ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ നീ​ക്കം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ്വ​കാ​ര്യ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ബേ​സ്‌​മെ​ന്റു​ക​ൾ പൊ​തു​സേ​വ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശം ബേ​സ്‌​മെ​ന്റു​ക​ൾ പൊ​തു സേ​വ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ നീ​ക്കംകു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ജാ​ദ​ർ, എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ബെ​ഹ്ബെ​ഹാ​നി, സൗ​ദ് അ​ൽ ക​ന്ദ​രി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ, സ​മാ​ന​മാ​യ പൊ​തു​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പാ​ർ​ക്കി​ങ്, ഷെ​ൽ​ട്ട​റു​ക​ൾ, പ്ര​ത്യേ​ക സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബേ​സ്‌​മെ​ന്റു​ക​ൾ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. പ​രി​മി​ത​മാ​യ ഭൂ​മി ല​ഭ്യ​ത​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത​യും കാ​ര​ണം പൊ​തു സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ച സ​മ്മ​ർ​ദ​മാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ. നി​ല​വി​ലു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സേ​വ​ന​നി​ല​വാ​ര​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

