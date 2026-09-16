Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    പ്രവാസി വായ്പകൾക്ക് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ബാങ്കുകൾ; തൊഴിൽ സുരക്ഷയും വരുമാന സ്ഥിരതയും പരിശോധിക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രവാസി വായ്പകൾക്ക് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ബാങ്കുകൾ; തൊഴിൽ സുരക്ഷയും വരുമാന സ്ഥിരതയും പരിശോധിക്കും
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രവാസികൾക്ക് വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ബാങ്കുകൾ. പ്രവാസികളുടെ തൊഴിൽ സുരക്ഷയും വരുമാന സ്ഥിരതയും പരിഗണിച്ചാണ് പ്രവാസികൾക്ക് വായ്പ നൽകുന്നതിൽ ബാങ്കുകൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നത്.

    സ​്വദേശിവത്ക്കരണം ബാധിക്കുന്ന സർക്കാർ ജോലികളും പുന:സംഘടനക്ക് സാധ്യതയുള്ള തസ്തികകളും കൂടുതൽ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാകും. സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ സ്ഥിരതയും വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബാങ്കുകൾ വിലയിരുത്തും.

    അതേസമയം, പ്രവാസികൾക്ക് വായ്പ നൽകുന്നത് പൂർണമായി നിർത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ബാങ്കിംഗ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഡോക്ടർമാർ, എൻജിനീയർമാർ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, ടെക്നീഷ്യൻമാർ, ഐ.ടി ടെക്നോളജി മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർ എന്നിവര്‍ക്ക് മുൻഗണന തുടരും. സ്ഥിര ജോലി, ഉയർന്ന ശമ്പളം, നല്ല ക്രെഡിറ്റ് ചരിത്രം എന്നിവ വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിന് അനുകൂല ഘടകങ്ങളാണ്. പുതുതായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചവരും കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവരും കൂടുതൽ പരിശോധന നേരിടും. തൊഴിലുടമയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും വിശ്വാസ്യതയും വായ്പാ തീരുമാനങ്ങളിൽ ബാങ്കുകൾ പരിഗണിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Banks impose more restrictions on expatriate loans; will examine job security and income stability
    Next Story
    X