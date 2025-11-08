Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപൗ​ര​ത്വം...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 12:10 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 12:10 PM IST

    പൗ​ര​ത്വം പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച​വ​രു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    പൗ​ര​ത്വം പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച​വ​രു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പൗ​ര​ത്വം പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ കു​വൈ​ത്ത് ബാ​ങ്കു​ക​ൾ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചു. പൗ​ര​ത്വം പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച​വ​രു​ടെ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ശ്ച​യി​ച്ച സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്ക് മു​മ്പ് താ​മ​സ വി​ലാ​സം ശ​രി​യാ​ക്കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ​യും അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളാ​ണ് മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ണം പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ൽ, നി​ക്ഷേ​പം, വാ​യ്പ, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ബാ​ങ്കി​ങ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​ല​ച്ചു. ചെ​ക്കു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ലും ഓ​ഹ​രി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു. നി​ക്ഷേ​പ പോ​ർ​ട്ട്‌​ഫോ​ളി​യോ​ക​ളും ആ​സ്തി​ക​ളും മ​ര​വി​പ്പി​ക്ക​ൽ പ​രി​ധി​യി​ലാ​കും. ചി​ല പ​രി​മി​ത ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​ള​വു​ള്ള​ത്. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​തു​ക്കി​യാ​ൽ സേ​വ​നാ​വ​സാ​ന പ​ണ​മോ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യോ ല​ഭി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ബാ​ങ്കു​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. താ​മ​സ സ്ഥി​തി ഉ​ട​ൻ ശ​രി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bank accountKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Bank accounts of those who withdrew their citizenship were frozen
    Similar News
    Next Story
    X