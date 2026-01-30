Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 11:04 AM IST

    ബാ​ല​വേ​ദി കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ബാ​ല​വേ​ദി കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    വി​ജ​യി​ക​ൾ ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    ബാ​ല​വേ​ദി കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം കെ.​ജെ. ജേ​ക്ക​ബ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ബാ​ല​വേ​ദി കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ കെ.​ജെ. ജേ​ക്ക​ബ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബാ​ല​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ്ര​യാ​ൻ ബെ​ൻ​സി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ഞ്ജ​ലി​റ്റ ര​മേ​ശ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ബ്ബാ​സി​യ മേ​ഖ​ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ന്ദ​ന ല​ക്ഷ്മി ബി​ജു റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സാ​ൽ​മി​യ മേ​ഖ​ലാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​യാ​ൻ അ​ര​വി​ന്ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​മു​ഖം ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും അ​ബു​ഹ​ലീ​ഫ മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഏ​ബ​ൽ അ​ജി മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലും വാ​യി​ച്ചു.

    ക​ല കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​സാ​രി ക​ട​ക്ക​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​തി​ൻ പ്ര​കാ​ശ്, വ​നി​താ വേ​ദി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​വി​ത അ​നൂ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പാ​ട്രി​യോ​ട്ടി​ക് ഗ്രൂ​പ്പ് ഡാ​ൻ​സ് കോ​മ്പ​റ്റീ​ഷ​നി​ൽ ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ബാ​ല​വേ​ദി ടീ​മു​ക​ൾ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. അ​ബു​ഹ​ലീ​ഫ മേ​ഖ​ല റോ​ക്സ്റ്റാ​ർ ടീം ​മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ബാ​ല​വേ​ദി ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദേ​വ​ന​ന്ദ ബി​നു ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

