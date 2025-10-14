Begin typing your search above and press return to search.
    ‘ബ​ലാ​ദി​യ 139’ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു

    ‘ബ​ലാ​ദി​യ 139’ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മു​നിസി​പ്പ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഭ​ര​ണ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ‘ബ​ലാ​ദി​യ 139’ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യും ഭ​വ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ മ​ഷാ​രി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ലാ​ണ് യോ​ഗം ന​ട​ന്ന​ത്.‘ബ​ലാ​ദി​യ 139’ രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​ക​സ​ന ദൗ​ത്യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.നി​ല​വി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നും പ​രാ​തി​ക​ൾ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി നേ​രി​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ടീ​മു​ക​ൾ നേ​രി​ട്ട് ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ഫീ​ൽ​ഡ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പി​ന്തു​ണ​യെ മ​ന്ത്രി അ​ൽ മി​ഷാ​രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

