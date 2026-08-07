ലൈസൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച ബേക്കറി പൂട്ടിച്ചു

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Posted Ondate_range 7 Aug 2026 1:21 PM IST
Updated Ondate_range 7 Aug 2026 1:21 PM IST
ലൈസൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച ബേക്കറി പൂട്ടിച്ചുtext_fields
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News Summary - Bakery operating without a license closed
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിലെ മുബാറക് അൽ-കബീർ ഗവർണറേറ്റിൽ ലൈസൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മധുരപലഹാര നിർമാണ കേന്ദ്രം അധികൃതർ കണ്ടെത്തി. സ്വകാര്യ വസതിയിൽ മധുരപലഹാരങ്ങളും പേസ്ട്രികളും തയ്യാറാക്കി വിതരണം ചെയ്തിരുന്നതായി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. റെയ്ഡിൽ നിരവധി നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും 30 കിലോഗ്രാം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആരോഗ്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന 11 തൊഴിലാളികളെയും കണ്ടെത്തി. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ പരിശോധനയും നിയമനടപടികളും തുടരുമെന്ന് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ അറിയിച്ചു.
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