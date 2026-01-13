Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 12:17 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി; സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കു​വൈ​ത്തും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി; സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കു​വൈ​ത്തും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും
    cancel
    camera_alt

    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് റാ​ഷി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​ക്കൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​യു​ക്ത സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് റാ​ഷി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ കു​വൈ​ത്തി​ൽ. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ശൈ​ഖ് റാ​ഷി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ​യു​ടെ ആ​ശം​സ​ക​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ അ​മീ​റി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​മീ​റി​ന് മി​ക​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ​വും ക്ഷേ​മ​വും നേ​ർ​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം കു​വൈ​ത്ത് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യും ആ​ശം​സി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന് ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ച അ​മീ​ർ, ദീ​ർ​ഘാ​രോ​ഗ്യ​വും ക്ഷേ​മ​വും നേ​ർ​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും രാ​ജാ​വി​ന്റെ ജ്ഞാ​ന​പൂ​ർ​വ​ക​മാ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ക​സ​ന​വും സ​മൃ​ദ്ധി​യും കൈ​വ​ര​ട്ടെ​യെ​ന്നും പ്രാ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സു​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തേ​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. മു​തി​ർ​ന്ന സു​ര​ക്ഷ ഉ​​ദ്യാ​സ്ഥ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. കു​വൈ​ത്തും ബ​ഹ്റൈ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാ​ഹോ​ദ​ര്യ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മെ​ന്നും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ക്തി ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:cooperationBahrainKuwaitInterior Ministerdevelops
    News Summary - Bahraini Interior Minister arrives in Kuwait; Kuwait, Bahrain to develop cooperation
    Similar News
    Next Story
    X