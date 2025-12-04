Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 4 Dec 2025 12:07 PM IST
    date_range 4 Dec 2025 12:07 PM IST

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു; ജി.​സി.​സി ഐ​ക്യ​ത്തെ പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ച്ച് അ​മീ​ർ

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ചു, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു; ജി.​സി.​സി ഐ​ക്യ​ത്തെ പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ച്ച് അ​മീ​ർ
    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ജി.​സി.​സി

    ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജി.​സി.​സി ഐ​ക്യം തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ന​യ​മാ​ണെ​ന്നും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി​യു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മ​നാ​മ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന 46ാമ​ത് ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​മീ​ർ. കൂ​ട്ടാ​യ സു​ര​ക്ഷ​യി​ലൂ​ടെ​യും ഏ​കീ​കൃ​ത വി​ധി​യി​ലൂ​ടെ​യും മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്ഥി​ര​ത​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ഴി​ഞ്ഞ ജി.​സി.​സി സ​മ്മേ​ള​നം വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ വി​വി​ധ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത​താ​യും കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും അ​മീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി.​സി.​സി​യു​ടെ നി​ല​വി​ലെ സെ​ഷ​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ച​തി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യെ​യും 2026-27 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് യു.​എ​ൻ‌.​എ​സ്‌.​സി​യി​ൽ നോ​ൺ പെ​ർ​മ​നെ​ന്റ് അം​ഗ​മാ​യ​തി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ​യും അ​മീ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ടു​ത്തി​ടെ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ച അ​മീ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണം മു​ഴു​വ​ൻ ജി.​സി.​സി​ക്കും എ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കെ​തി​രാ​യ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​മീ​ർ അ​പ​ല​പി​ച്ചു. 1967 ജൂ​ൺ നാ​ലി​ലെ അ​തി​ർ​ത്തി​ക്കു​ള്ളി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​വും അ​ധി​നി​വേ​ശ​വും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    News Summary - Bahrain participates in summit; Emir praises GCC unity
