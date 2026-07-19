Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 July 2026 11:43 AM IST
    Updated On
    date_range 19 July 2026 11:43 AM IST

    ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് ബഹ്‌റൈൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് ബഹ്‌റൈൻ
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ബഹ്‌റൈൻ, കുവൈത്ത്, ഖത്തർ, ജോർഡൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ തുടർച്ചയായി നടത്തുന്ന മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെ ബഹ്‌റൈൻ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സാധാരണക്കാരുടെ ജീവനും പ്രാദേശിക സ്ഥിരതയ്ക്കും ഭീഷണിയായുള്ള ഈ ആക്രമണങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ചാർട്ടറിന്റെയും അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളുടെ തത്വങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണെന്ന് ബഹ്‌റൈൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണത്തിനിരയായ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പൂർണ പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചു..

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Bahrain condemns the attacks.
    Similar News
    Next Story
    X