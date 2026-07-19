Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 19 July 2026 11:43 AM IST
Updated Ondate_range 19 July 2026 11:43 AM IST
ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് ബഹ്റൈൻtext_fields
bookmark_border
News Summary - Bahrain condemns the attacks.
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ബഹ്റൈൻ, കുവൈത്ത്, ഖത്തർ, ജോർഡൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ തുടർച്ചയായി നടത്തുന്ന മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെ ബഹ്റൈൻ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സാധാരണക്കാരുടെ ജീവനും പ്രാദേശിക സ്ഥിരതയ്ക്കും ഭീഷണിയായുള്ള ഈ ആക്രമണങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ചാർട്ടറിന്റെയും അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളുടെ തത്വങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണെന്ന് ബഹ്റൈൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണത്തിനിരയായ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പൂർണ പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചു..
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story