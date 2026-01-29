Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഏ​ഷ്യ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 11:49 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 11:49 AM IST

    ഏ​ഷ്യ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്, ഫൈ​ന​ലി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ഖ​ത്ത​റും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും

    text_fields
    bookmark_border
    ഏ​ഷ്യ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്, ഫൈ​ന​ലി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ഖ​ത്ത​റും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും
    cancel
    camera_alt

    ഏ​ഷ്യ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് താ​ര​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 22ാമ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ഖ​ത്ത​റും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ശൈ​ഖ് സാ​ദ് അ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ലാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ. മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ജ​പ്പാ​നെ നേ​രി​ടും.

    സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന് മു​ന്നി​ൽ അ​ടി​പ​ത​റി​യ കു​വൈ​ത്തി​ന് ഫൈ​ന​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. ശ​ക്ത​മാ​യ പോ​രാ​ട്ടം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച കു​വൈ​ത്ത് 27-26 എ​ന്ന നേ​രി​യ സ്കോ​റി​നാ​ണ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഏ​ഴാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. 1979, 1983, 1987, 1989 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നാ​ല് ത​വ​ണ കു​വൈ​ത്ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞ കൊ​റി​യ​യെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ 2027ൽ ​ജ​ർ​മ​നി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ പു​രു​ഷ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് കു​വൈ​ത്ത് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ, ജ​പ്പാ​ൻ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഏ​ഷ്യ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrainqatar​asian handball championship
    News Summary - Bahrain and Qatar to clash in Asian Handball Championship final
    Similar News
    Next Story
    X