Madhyamam
    Kuwait
    3 Oct 2025 1:19 PM IST
    3 Oct 2025 1:19 PM IST

    അ​ഴ​കാ​യ് ഹ​ബീ​ബി കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പൊ​ന്നോ​ണം

    അ​ഴ​കാ​യ് ഹ​ബീ​ബി കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പൊ​ന്നോ​ണം
    ഹ​ബീ​ബി കു​വൈ​ത്ത് കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഹ​ബീ​ബി കു​വൈ​ത്ത് കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം അ​ബ്ബാ​സി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​വാ​സ് തൃ​ശൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ജ്മ​ൽ വേ​ങ്ങ​ര മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ത്തി. കു​വൈ​ത്തി വ​നി​ത ഫാ​ത്തി​മ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ഗ്രൂ​പ്പ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, മ​ഹാ​ബ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്ത്, ഗാ​ന​മേ​ള, ഓ​ണ​സ​ദ്യ എ​ന്നി​വ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടി.

    പ്രോ​ഗ്രാം കോ​​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ സ​ന്ധ്യാ ലാ​ലി​ച്ച​ൻ, ജ​ലീ​ൽ എ​രു​മേ​ലി, ആ​ര്യ നി​ശാ​ന്ത് ജ​ലീ​ൽ തൃ​ശൂ​ർ, ക​ബീ​ർ തൃ​ശൂ​ർ, അ​ൻ​സാ​ർ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, സി​നാ​ജ്, മു​സ്ത​ഫ, അ​മ്മു, രാ​ജി​നി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി ആ​യി​രി​ക്കെ മി​ക​ച്ച ക​ർ​ഷ​ക​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ ടോം ​കോ​ട്ട​യ​ത്തി​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സാ​ന്ത്വ​നം ലാ​ലി​ച്ച​ൻ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി​യ സു​ധീ​ഷ് തൃ​ശൂ​രി​ന് രാ​ധാ​മ​ണി സു​ധാ​ക​ര​ൻ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​സി​ഫ് തൃ​ശൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ലിം പൊ​ന്നാ​നി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

